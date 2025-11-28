Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş et ele geçirildi: İnsanların hayatlarına kast edeceklerdi

Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan araçta 1 ton bozulmuş et ele geçirildi.

Türkiye'nin dört bir yanında başta öğrenciler olmak üzere yüzlerce vatandaş yedikleri yemeklerde zehirlenirken, can kayıplarının da olması infial yarattı.

2.png

ŞANLIURFA'DA 1 TON BOZULMUŞ ET ELE GEÇİRİLDİ

Gıda ve yemek sektöründe skandalların ardı arkası kesilmezken, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan araç, insanlık ölmüş dedirtti.

Son Dakika | Ankara'da tavuk döner 153 kişiyi hastanelik etmişti! Dört gözaltı geldiSon Dakika | Ankara'da tavuk döner 153 kişiyi hastanelik etmişti! Dört gözaltı geldi

Viranşehir Mardin karayolunda rutin uygulama yapan Jandarma ekipleri, araçta 1 ton bozulmuş et ele geçirdi.

1.png

SÜRÜCÜYE 42 BİN 12 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Hijyen kurallarına uygun olmayacak şekilde taşınan kokmuş et, veterinerler tarafından incelendikten sonra imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

Gıda kabusu bitmiyor! Ankara’da 154 kişi hastanelik oldu 4 kişi yoğun bakımdaGıda kabusu bitmiyor! Ankara’da 154 kişi hastanelik oldu 4 kişi yoğun bakımda

Sağlıksız koşullarda et taşımacılığı yapan sürücüye 42 bin 12 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Türkiye
Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı
Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti