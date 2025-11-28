Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş et ele geçirildi: İnsanların hayatlarına kast edeceklerdi

Türkiye'nin dört bir yanında başta öğrenciler olmak üzere yüzlerce vatandaş yedikleri yemeklerde zehirlenirken, can kayıplarının da olması infial yarattı.

ŞANLIURFA'DA 1 TON BOZULMUŞ ET ELE GEÇİRİLDİ

Gıda ve yemek sektöründe skandalların ardı arkası kesilmezken, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan araç, insanlık ölmüş dedirtti.

Viranşehir Mardin karayolunda rutin uygulama yapan Jandarma ekipleri, araçta 1 ton bozulmuş et ele geçirdi.

SÜRÜCÜYE 42 BİN 12 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Hijyen kurallarına uygun olmayacak şekilde taşınan kokmuş et, veterinerler tarafından incelendikten sonra imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

Sağlıksız koşullarda et taşımacılığı yapan sürücüye 42 bin 12 lira idari para cezası uygulandı.