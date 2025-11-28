Son Dakika | Ankara'da tavuk döner 153 kişiyi hastanelik etmişti! Dört gözaltı geldi

Yayınlanma:
Son dakika... Ankara'da tavuk döner nedeniyle 153 kişiyi hastanelik olmasının ardından dört kişi gözaltına alındı.

Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 153 kişi hastaneye başvurdu. Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki şantiyelerden gelen ihbarlar üzerine ekipler harekete geçti.

DÖRT KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Vatandaşların bulantı ve kusma şikâyetleriyle 112’yi aradığı, bazılarının ambulansla, bazılarının ise kendi imkânlarıyla hastanelere başvurduğu belirtildi. Hastaneye başvuran 153 kişiden 50’si taburcu edilirken, 103 kişi tedbiren müşahede altında tutuluyor. 4'ünün ise yoğun bakımda takip ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DÖRT GÖZALTI

İlk incelemelerde zehirlenmeye neden olan yemeğin bir yemek firması tarafından servis edilen tavuk döner menüsü olduğu belirlendi. Bulgular gıda zehirlenmesiyle uyumlu çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Tavuk yemeğinden örnekler alınırken, yemek hizmeti veren firmayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

