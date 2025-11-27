Gıda kabusu bitmiyor! Ankara’da 154 kişi hastanelik oldu 4 kişi yoğun bakımda

Zehirlenme kabusu bu sefer Ankara’yı vurdu. Bir işletmeden tavuk döner yiyen 154 kişi hastanelik oldu. 4 kişi yoğun bakımda.

Ankara'nın üç ilçesinde aynı yemek şirketinden tavuk döner menüsü tüketen 154 kişide zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. 4 kişi yoğun bakımda, 142 kişi acil serviste tedavi altında.

154 KİŞİ YEMEKTEN DOLAYI HASTANELİK OLDU

Ankara'nın Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne inşaat şantiyeleri ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda çağrı düştü.

Zehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldıZehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye sevklerin bir kısmının ambulanslarla, bir kısmının ise kişisel imkanlarla gerçekleştiği bildirildi. Başvuran 154 kişiden 8'inin taburcu edildiği, 142'sinin acil servislerde, 4'ünün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldıZehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı

TAVUK DÖNER MENÜSÜ ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemelerde, tüm zehirlenme vakalarının ortak noktasının aynı yemek şirketinden temin edilen tavuk döner menüsü olduğu tespit edildi. Mevcut bulguların gıda zehirlenmesi ile uyumlu olduğu belirtildi. Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

