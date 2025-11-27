Gıda kabusu bitmiyor! Ankara’da 154 kişi hastanelik oldu 4 kişi yoğun bakımda

Ankara'nın üç ilçesinde aynı yemek şirketinden tavuk döner menüsü tüketen 154 kişide zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. 4 kişi yoğun bakımda, 142 kişi acil serviste tedavi altında.

154 KİŞİ YEMEKTEN DOLAYI HASTANELİK OLDU

Ankara'nın Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne inşaat şantiyeleri ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda çağrı düştü.

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye sevklerin bir kısmının ambulanslarla, bir kısmının ise kişisel imkanlarla gerçekleştiği bildirildi. Başvuran 154 kişiden 8'inin taburcu edildiği, 142'sinin acil servislerde, 4'ünün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TAVUK DÖNER MENÜSÜ ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemelerde, tüm zehirlenme vakalarının ortak noktasının aynı yemek şirketinden temin edilen tavuk döner menüsü olduğu tespit edildi. Mevcut bulguların gıda zehirlenmesi ile uyumlu olduğu belirtildi. Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.