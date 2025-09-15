Sanatçı Pınar Aydınlar'a hapis talebi

İBB'nin düzenlediği etkinlikte örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanatçı Pınar Aydınlar'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Aydınlar'ın, "terör örgütü propagandası" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12 Aralık 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında düzenlenen programda şarkıcı Pınar Aydınlar'ın sahne aldığı sırada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Pınar Aydınlar ile avukatı katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Aydınlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların "terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma" amacıyla yapıldığı iddia etti. Mütalaada, Aydınlar'ın "örgütün yöntemlerini meşru gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı" da öne sürülerek, "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINDAN BERAAT TALEBİ

Mütalaada, Aydınlar hakkındaki "örgüt üyeliği" iddiası bakımından her türlü kuşkudan uzak, somut delil elde edilemediği belirtilerek bu suçlamadan beraatına karar verilmesi istendi.

Savunması sorulan Pınar Aydınlar ile avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek mahkemeden detaylı savunma için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aydınlar ile avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

