Samsun'da vahşet! 9 köpek tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'da vahşet! 9 köpek tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Yayınlanma:
Samsun'da 9 köpek çöp kutusunda tabancayla vurulmuş halde bulundu. Samsun Valiliği olaya ilişkin açıklama yaparak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Samsun'un ilk adım ilçesinde adeta vahşet yaşandı. 9 köpek çöp kutusunda ölü olarak bulundu.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 9 köpeğin katledildiği ihbarı üzerine hayvanseverler bölgeye gitti.

9 köpeği çöp kutusunda ölü olarak bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede 9 köpeğin tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Öte yandan öldürülen köpeklerin kısırlaştırılmış ve aşılı oldukları da belirlendi.

Son Dakika | İstanbul Valiliği sokak köpeklerini beslemeye yasak getirdiSon Dakika | İstanbul Valiliği sokak köpeklerini beslemeye yasak getirdi

Yol kenarında çok sayıda ölü köpek bulundu!Yol kenarında çok sayıda ölü köpek bulundu!

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24.11.2025 günü saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Türkiye
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı