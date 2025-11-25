Samsun'da vahşet! 9 köpek tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'un ilk adım ilçesinde adeta vahşet yaşandı. 9 köpek çöp kutusunda ölü olarak bulundu.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 9 köpeğin katledildiği ihbarı üzerine hayvanseverler bölgeye gitti.

9 köpeği çöp kutusunda ölü olarak bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede 9 köpeğin tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Öte yandan öldürülen köpeklerin kısırlaştırılmış ve aşılı oldukları da belirlendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24.11.2025 günü saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”