Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi!

Yayınlanma:
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 31 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu tacirlerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bini aşkın sentetik ecza hapı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İlkadım ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Belirlenen ikamette yapılan aramalarda 9 bin 31 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan N.B. (26), sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

