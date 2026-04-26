Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1116 uyuşturucu hap, 142,5 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu elde etmeye yarayan 100 mililitre aseton, 5,83 gram kokain, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (AA)