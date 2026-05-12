Samsun'da sis bulutları şehri esir aldı: Trafik yavaşladı

Samsun’un İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırarak devam etti. Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin yüksek bölgelerinde yoğunlaşan sis tabakası, görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına neden oldu.

TRAFİKTE KONTROLLÜ İLERLEYİŞ

Günün erken saatlerinde işe ve okula gitmek üzere yola çıkan sürücüler, kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafik akışının yavaşladığı kentte, sürücüler olası kazalara karşı kontrollü bir şekilde ilerledi.

ŞEHİR SİSİN ALTINDA KALDI

Sahil şeridinde de etkili olan sis, Samsun’un eşsiz manzarasını adeta görünmez kıldı. Birçok noktada yüksek katlı binaların zirveleri sis bulutlarının içinde kaybolurken, ortaya çıkan görüntüler hem hayatı zorlaştırdı hem de ilginç manzaralar oluşturdu.

ÖĞLEDEN SONRA DAĞILMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü’nden edinilen verilere göre, kent genelinde hakim olan sisli havanın öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirerek yerini açık bir havaya bırakacağı öngörülüyor. (DHA)