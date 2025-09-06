Şamil Tayyar'ı şükür ettiren zam

Resmi Gazete'de; Yatlar, tekne ve gezinti gemilerine ÖTV zammı getirilmesinin kararının açıklanmasının ardından Şamil Tayyar, 'hele şükür' dedi.

Resmi Gazete'de yer alan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e, yolcu ve gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e yükseltildi.

ŞAMİL TAYYAR ÇOK SEVİNDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammına en çok sevinen isimlerden birisi de AKP'nin sembol isimlerinden birisi olan Şamil Tayyar oldu. Sosyal medya hesabından konu hakkında yorumda bulunan Tayyar şunları 'ekonomi yönetimi sonunda gördü' diyerek şunları dedi:

  • Yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemileri de ÖTV ile tanıştı. Bu araçlarda şimdiye kadar ‘0’ olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür.

ekran-goruntusu-2025-09-06-101806.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

