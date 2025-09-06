Şamil Tayyar isim vermeden tarih verdi: Sürpriz görevden alma kararı

Şamil Tayyar isim vermeden tarih verdi: Sürpriz görevden alma kararı
Yayınlanma:
AKP'li Şamil Tayyar, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verilmesiyle sınırlı kalmayacağından bahsetti. Pazartesi gününü işaret eden Tayyar, "Sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir." dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AKP'li Şamil Tayyar, Antalya'daki soruşturmanın Arslan ile sınırlı kalmayacağını belirtti.

ŞAMİL TAYYAR İSİM VERMEDEN TARİH VERDİ

Bir kamu görevlisi hakkında daha pazartesi günü sürpriz bir şekilde görevden alma kararı verilebileceğinden bahseden Tayyar, "Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve ünvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir." dedi.

68bc256fc75c922309ad7fa8.webp
Yakalama kararı çıkartılan İlker Arslan

"İNŞALLAH, DEVAMI GELİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kararı kırılma olarak gördüğünü belirten Şamil Tayyar şunlara yer verdi:

"Emniyet Müdürü İlker Arslan’la sınırlı kalmayacak, Antalya operasyonu daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve ünvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir. Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir ‘kırılma’ olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir."

yeni-proje-2025-09-06t230330-678-001.jpg
İlker Arslan’ın eşi Melek Arslan’ın da şüpheli sıfatı ile ifadesinin alınmasına karar verildi

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında yakalama emri çıkarılması talep edildi. Arslan'ın eşi Melek Arslan ise şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için emniyete davet edildi.

İlker Arslan'ın kendisine benzeyen kardeşi ise 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

