Saldırıların ardından öğretmenler boykotta! Sınıflar boş kaldı

Önce Şanlıurfa, daha sonra ise Kahramanmaraş’ta bulunan okula art arda düzenlenen silahlı saldırılar, bütün ülkeyi yasa sürükledi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik silahlı saldırıda 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olaylar, ülke genelinde büyük bir tedirginliğe neden oldu.

ÖĞRETMENLERDEN BOYKOT KARARI!

Amida Haber’in aktardığına göre, meydana gelen okul saldırılarının ardından, ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Diyarbakır’da da, görev yapan birçok öğretmen, boykot kararı alarak derslere girmedi. Güvenlik endişesi yaşayan aileler ise çocuklarını okula göndermedi. Şehirde öğrencilerin yüzde 75’inin okula gitmediği öğrenildi.

OKUL ÖNLERİNDE POLİS GÖREVLENDİRİLDİ!

Saldırıların ardından, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla şehirdeki bütün okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Diyarbakır’daki liselerde 1 olan polis sayısı, bugünden itibaren bir polis ve bir bekçi olmak üzere 2’ye yükseltildi. İlkokul ve ortaokullarda ise bir polis ya da bir bekçi görevlendirildi.