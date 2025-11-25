Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı. D-140 karayolunun Balballı sapağı mevkisinde, K.F. idaresindeki 54 HU 034 plakalı araç ile A.Ö.'nün kullandığı 41 AS 441 plakalı araç çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle K.F.'nin aracı bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücüler A.Ö., K.F. ve yolcu Uğur B., itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uğur B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer iki yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.