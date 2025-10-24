Sakarya’da bir mahalleye abluka: 33 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’ne, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi, arananların yakalanması ve 6136 sayılı kanun kapsamına giren silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyonda düzenlendi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 27 adreste, 34 kişiye yönelik olarak 9 arama köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel görev aldı.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid, 0,80 gram esrar, 56 sentetik hap, 3 hassas terazi ile çok sayıda hırsızlıktan elde edilen malzeme ele geçirildi.