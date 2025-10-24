Sakarya’da bir mahalleye abluka: 33 gözaltı

Sakarya’da bir mahalleye abluka: 33 gözaltı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Karaköy Mahallesi’ne polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’ne, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi, arananların yakalanması ve 6136 sayılı kanun kapsamına giren silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyonda düzenlendi.

sakarya.jpg

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.

sakaryada-uyusturucu-operasyonu.jpg

Operasyonlarda 27 adreste, 34 kişiye yönelik olarak 9 arama köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel görev aldı.

sakarya-genis-operasyon.jpg

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid, 0,80 gram esrar, 56 sentetik hap, 3 hassas terazi ile çok sayıda hırsızlıktan elde edilen malzeme ele geçirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Türkiye
Türkiye'nin geleceğine yalnızca AKP ve MHP'liler umutla bakıyor
Türkiye'nin geleceğine yalnızca AKP ve MHP'liler umutla bakıyor
Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında
Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında