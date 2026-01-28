Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı

Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı
Yayınlanma:
Sakarya’nın Erenler ilçesinde, jandarma ekiplerinin takibi ve bölgeye yerleştirilen fotokapanlar sayesinde kaçak kesim faaliyeti yürüten şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Çevreye at kemiği atan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, kesilmek üzere bekletilen 5 at kurtarıldı.

7 Eylül 2025 tarihinde çevreye atılan kemiklerin ihbar edilmesi üzerine Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevre, Doğa Koruma Timleri tarafından bölgeye fotokapanlar yerleştirildi. 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle çalılıklara at kemiği bırakan 3 şüpheli, fotokapan görüntülerinden tespit edildi. Kimlikleri belirlenen zanlıların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu açıklandı.

5 AT KESİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden C.T. ve H.T. gözaltına alındı. Baskın yapılan bir ahırda inceleme yapan ekipler, kesim için bekletildiği düşünülen 5 canlı atla karşılaştı. Atlar, sağlık kontrolleri ve koruma altına alınmak üzere Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kırmızı et fiyatında düşüş için zaman verdi: "Mecbur kalacaklar"Kırmızı et fiyatında düşüş için zaman verdi: "Mecbur kalacaklar"

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatılırken, firari olan üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür kaçak kesim faaliyetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Türkiye
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!