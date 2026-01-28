Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı

7 Eylül 2025 tarihinde çevreye atılan kemiklerin ihbar edilmesi üzerine Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevre, Doğa Koruma Timleri tarafından bölgeye fotokapanlar yerleştirildi. 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle çalılıklara at kemiği bırakan 3 şüpheli, fotokapan görüntülerinden tespit edildi. Kimlikleri belirlenen zanlıların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu açıklandı.

5 AT KESİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden C.T. ve H.T. gözaltına alındı. Baskın yapılan bir ahırda inceleme yapan ekipler, kesim için bekletildiği düşünülen 5 canlı atla karşılaştı. Atlar, sağlık kontrolleri ve koruma altına alınmak üzere Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatılırken, firari olan üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür kaçak kesim faaliyetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.