Adalet Bakanlığı koridorları bu iddiayı konuşuyor! Hakim öğretmen eşini darbederek ölümle tehdit etti

Adalet Bakanlığı’nda görev yapan bir tetkik hakimin, öğretmen olan eşini darbettiği, daha sonra ise ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Gördüğü şiddetten komşusunun yardımıyla kurtulduğu ileri sürülen kadın, hakimden şikayetçi oldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, Adalet Bakanlığı’nda tetkik hakim olarak görev yapan C.G. ile eşi M.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, tetkik hakimi olan C.G.’nin eşine yumruk attığı, daha sonra ise ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

HAKİMDEN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Ekran Haber'den İlker Turak'ın haberine göre, kendisini evin dışına atan M.G., komşusundan yardım istedi. Komşusunun yardımıyla C.G.’den kurtulduğu ileri sürülen kadının, hakimden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

KORUMA VE TEDBİR KARARI TALEP ETTİ!

Koruma ve tedbir kararı talebinde bulunduğu öğrenilen genç kadının, fiziksel şiddeti belgelemek için darp raporu aldığı da kaydedildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

