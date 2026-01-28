3 milyara alıcı çıkmamıştı: Didim'deki 'cami vakfı' arazilerinin fiyatı düştü

Yayınlanma:
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Didim’in dünyaca ünlü Altınkum Plajı’nda yer alan ve cami vakıflarına ait olan dev araziyi yeniden satışa çıkardı. Geçtiğimiz Aralık ayında 3 milyar TL bedelle ihaleye çıkan ancak alıcı bulamayan taşınmazlar için bu kez fiyatta yaklaşık 800 milyon TL'lik bir indirime gidildi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, dünyaca ünlü Didim Altınkum Plajı üzerinde bulunan ve mülkiyeti çeşitli cami vakıflarına ait olan dev araziyi, Aralık ayında 3 milyar TL'ye alıcı bulamamasının ardından fiyat düşürerek 2 milyar 200 milyon liradan yeniden satışa çıkardı.

4 PARSEL BİRLİKTE SATIŞA SUNULUYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, mülkiyeti farklı vakıflara ait olan toplam 4 parsel tek bir paket halinde satılacak.

Satışa konu olan araziler şu vakıfların envanterinde kayıtlı bulunuyor:

Dükkanönü Camii ve Hacı Bayram Ali Vakfı (565 ada 43 parsel)

Nasuh Paşa ve Suhteoğlu Camii Vakfı (565 ada 44 parsel)

Koca Camii ve Yahyapaşa Vakfı (565 ada 47 parsel)

Gazi Hatun Vakfı (565 ada 48 parsel)

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez’in haberine göre, eski Vakıflar Dinlenme Tesisi’nin de üzerinde bulunduğu bu alan için belirlenen yeni muhammen bedel 2 milyar 200 milyon lira olurken, ihaleye katılmak isteyenler için geçici teminat bedeli 66 milyon lira olarak açıklandı.

Rönesans'ın vakfına vergi muafiyeti getirildi!Rönesans'ın vakfına vergi muafiyeti getirildi!

İHALE TARİHİ 13 ŞUBAT

Didim’in en değerli noktalarından biri olarak kabul edilen bölgedeki bu dev satış, 13 Şubat Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü binasında yapılacak olan ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca "kapalı teklif usulü" ile yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

