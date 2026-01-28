Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP iktidarı döneminde aldığı kamu ihaleleriyle öne çıkan Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Eğitim Vakfı, vergi muafiyeti kapsamına alındı. Bu kararla birlikte vakıf tapu ve kadastro harçları, emlak vergisi ve veraset ve intikal vergisi gibi birçok vergiden muaf tutulacak.

Söz konusu vakfın mütevelli heyetinde, şirketin sahibi Erman Ilıcak da yer alıyor. Son yıllarda benzer ayrıcalıkların, iktidara yakın şirket ve vakıflara art arda tanınması dikkat çekti.

Rönesans çağ atladı! İhale bedeli dudak uçuklattı

KANAL İSTANBUL BÖLGESİNDEKİ DEV PROJEYİ ÜSTLENDİ

Rönesans Holding’in, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimini işleteceği, ayrıca Kanal İstanbul güzergâhında milyarlarca liralık projeleri üstlendiği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Şirketin bugüne kadar hayata geçirdiği projeler arasında Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Marmaris Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Yargıtay Hizmet Binası, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standart Demiryolu, gibi kamu yatırımları bulunuyor.

İKTİDARA YAKIN VAKIFLAR LİSTEDE

2025 yılında Kalyon Holding’e bağlı Kalyon Vakfı ile Çelikler Holding’e bağlı Çelikler Vakfı da vergi muafiyeti kapsamına alınmıştı. Bugüne kadar vergi muafiyeti tanınan vakıf sayısı 346’ya ulaştı.

“Kamu yararına çalışan vakıf” statüsünün, AKP döneminde özellikle iktidarla yakın ilişkileri bulunan şirketler ile tarikat ve cemaat bağlantılı yapılar lehine bir ayrıcalık haline geldiği yönündeki eleştiriler sürüyor. Öte yandan vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan 'Recep Tayyip Erdoğan Vakfı' da yer alıyor. Ayrıca kamuoyunda iktidara yakınlıklarıyla bilinen TÜGVA, TÜRGEV, SETA, Albayrak Vakfı ve Ensar Vakfı ve çok sayıda tarikat vakfı da muafiyet tanınan vakıflar arasında bulunduğu ifade ediliyor.