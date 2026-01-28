Kırmızı et fiyatında düşüş için zaman verdi: "Mecbur kalacaklar"

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayı öncesinde İstanbul ve Ankara’da kırmızı et fiyatlarını sabitlemek için Perakendeciler Derneği (PERDER) ile "fiyat sabitleme" protokolünü imzaladı. PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi.

Derneğe üye olamayan marketlerde fiyat değişikliği olmazken Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, o marketlerin de kısa zaman aralığında fiyatlarını düşürmek zorunda kalacağını söyledi.

KIRMIZI ET FİYATINDA DÜŞÜŞ İÇİN ZAMAN VERDİ: "MECBUR KALACAKLAR"

ESK ile PERDER arasındaki protokolün ardından açıklama yapan İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, “İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız” dedi. Tereyağının da Ramazan sonuna kadar 384 TL seviyesinden satılacağını açıkladı.

İstanbul’da et ve tereyağı fiyatlarını sabitlediler: 30 zincir market isim isim açıklandı

Uygun ve sabit fiyatlı kuşbaşı ve kıyma fiyatının protokole dahil olmayan marketlerdeki fiyatları soru işaretine neden olurken Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan'dan açıklama gedi.

Ortalama Market Fiyatları Dana Kıyma (1 kg) 800 - 1.000 TL Dana Kuşbaşı (1 kg) 900 - 940 TL

Ahmet Yücesan, 800 liraya çıkan kırmızı et fiyatlarında yılbaşı zammının etkili olduğunu ifade ederek “Yılbaşından önce 650- 700 TL olan et yeni yıl zammıyla 800 liraya çıktı. Yılbaşından sonraki geçişte marketlerde yeni yıl zamları oluyor. Örneğin personel, kira gibi giderleri oluyor. Bu giderleri bahane ediyor olabilirler” dedi.

Fiyat sabitleme protokolü sonrası üye olmayan marketlerin indirime gitmeye mecbur kalacağını söyleyen Yücesan şöyle konuştu:

“Bu fiyat düşüşü bir iki hafta böyle devam ettiğinde daha çok yansımayı görebiliriz. Çünkü kasap veya market bir haftalık malını alır bitirir. Yeni uygun aldığı ürünü ancak indirimli satabilir. Uzun süre yüksek fiyata satarsa zaten dikkat çekebilir. Mecbur uygun fiyata satarlar. Bunu bir iki haftaya göreceğiz.”

RAMAZANDAN SONRA FİYATLAR NE OLACAK?

Ramazan ayının ardından Et ve Süt Kurumu tarafından bir müdahale yapılmadığı takdirde et fiyatlarının yükselebileceğini belirten Yücesan, piyasadaki arz sıkıntısı nedeniyle kurumun müdahalesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Arzdaki boşluğun ESK tarafından doldurulmasıyla fiyatların dengelendiğini dile getiren Yücesan, kurumun piyasadan çekilmesi durumunda fiyatların kontrolsüz bir şekilde hareket edeceği uyarısında bulundu.

Bilgi / Bölge Fiyat / Oran Bölge Fiyatları (Yağsız) İç Anadolu 592,00 TL Marmara 591,00 TL Ege 590,00 TL Doğu Anadolu 584,00 TL Güneydoğu Anadolu 580,00 TL Akdeniz 575,00 TL / 606,70 TL* Genel Ortalama Ülke Geneli (Yağsız) 588,46 TL Artış Oranları Aylık Artış %5,20 Yıllık Artış %58,40

Et fiyatlarında uzun vadeli dengelenmenin ancak yerli üretimin artırılmasıyla mümkün olacağına dikkat çeken Yücesan, kalıcı çözüm için üretime işaret etti.

Bilgi / Bölge Fiyat / Oran Bölge Fiyatları (Karkas) Marmara 675,00 TL Ege 650,00 TL Karadeniz 551,00 TL Akdeniz 544,00 TL İç Anadolu 510,00 TL Güneydoğu Anadolu 506,70 TL Doğu Anadolu 498,00 TL Genel Ortalama Kuzu Yağsız (Ortalama) 562,20 TL

Türkiye'deki kırmızı et açığını kapatmak ve fiyat artışlarını engellemek amacıyla yürütülen canlı hayvan ithalatı süreci 2026 yılında da devam edecek. Bu yıl için planlanan toplam 500 bin baş besilik sığır ithalatında, büyük işletmelere 392 bin, küçük işletmelere ise 108 bin başlık kota ayrılmış durumda.