Kırmızı et fiyatında düşüş için zaman verdi: "Mecbur kalacaklar"
Ramazan öncesi İstanbul ve Ankara’da sabitlenen kırmızı et fiyatları her markete yansımadı. Sabit fiyat protokolünü imzalamayan marketlerin direnemeyeceğini ifade eden ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, kırmızı et fiyatında düşüş için zaman verdi. Yılbaşındaki artışın indirime döneceğine işaret eden Yücesan, olacakları "Mecbur kalacaklar" diyerek açıkladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayı öncesinde İstanbul ve Ankara’da kırmızı et fiyatlarını sabitlemek için Perakendeciler Derneği (PERDER) ile "fiyat sabitleme" protokolünü imzaladı. PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi.

Derneğe üye olamayan marketlerde fiyat değişikliği olmazken Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, o marketlerin de kısa zaman aralığında fiyatlarını düşürmek zorunda kalacağını söyledi.

ESK ile PERDER arasındaki protokolün ardından açıklama yapan İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız” dedi. Tereyağının da Ramazan sonuna kadar 384 TL seviyesinden satılacağını açıkladı.

Uygun ve sabit fiyatlı kuşbaşı ve kıyma fiyatının protokole dahil olmayan marketlerdeki fiyatları soru işaretine neden olurken Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan'dan açıklama gedi.

kirmizi-et-fiyatinda-dusus-icin-zaman-verdi-mecbur-kalacaklar-001.jpg

Ortalama Market FiyatlarıDana Kıyma (1 kg)800 - 1.000 TL
Dana Kuşbaşı (1 kg)900 - 940 TL

Ahmet Yücesan, 800 liraya çıkan kırmızı et fiyatlarında yılbaşı zammının etkili olduğunu ifade ederek “Yılbaşından önce 650- 700 TL olan et yeni yıl zammıyla 800 liraya çıktı. Yılbaşından sonraki geçişte marketlerde yeni yıl zamları oluyor. Örneğin personel, kira gibi giderleri oluyor. Bu giderleri bahane ediyor olabilirler” dedi.

kirmizi-et-fiyatinda-dusus-icin-zaman-verdi-mecbur-kalacaklar-2-001.jpg

Fiyat sabitleme protokolü sonrası üye olmayan marketlerin indirime gitmeye mecbur kalacağını söyleyen Yücesan şöyle konuştu:

“Bu fiyat düşüşü bir iki hafta böyle devam ettiğinde daha çok yansımayı görebiliriz. Çünkü kasap veya market bir haftalık malını alır bitirir. Yeni uygun aldığı ürünü ancak indirimli satabilir. Uzun süre yüksek fiyata satarsa zaten dikkat çekebilir. Mecbur uygun fiyata satarlar. Bunu bir iki haftaya göreceğiz.”

RAMAZANDAN SONRA FİYATLAR NE OLACAK?

Ramazan ayının ardından Et ve Süt Kurumu tarafından bir müdahale yapılmadığı takdirde et fiyatlarının yükselebileceğini belirten Yücesan, piyasadaki arz sıkıntısı nedeniyle kurumun müdahalesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

kirmizi-et-fiyatinda-dusus-icin-zaman-verdi-mecbur-kalacaklar-3-001.jpg

Arzdaki boşluğun ESK tarafından doldurulmasıyla fiyatların dengelendiğini dile getiren Yücesan, kurumun piyasadan çekilmesi durumunda fiyatların kontrolsüz bir şekilde hareket edeceği uyarısında bulundu.

Bilgi / BölgeFiyat / Oran
Bölge Fiyatları (Yağsız)İç Anadolu592,00 TL
Marmara591,00 TL
Ege590,00 TL
Doğu Anadolu584,00 TL
Güneydoğu Anadolu580,00 TL
Akdeniz575,00 TL / 606,70 TL*
Genel OrtalamaÜlke Geneli (Yağsız)588,46 TL
Artış OranlarıAylık Artış%5,20
Yıllık Artış%58,40

Et fiyatlarında uzun vadeli dengelenmenin ancak yerli üretimin artırılmasıyla mümkün olacağına dikkat çeken Yücesan, kalıcı çözüm için üretime işaret etti.

Bilgi / BölgeFiyat / Oran
Bölge Fiyatları (Karkas)Marmara675,00 TL
Ege650,00 TL
Karadeniz551,00 TL
Akdeniz544,00 TL
İç Anadolu510,00 TL
Güneydoğu Anadolu506,70 TL
Doğu Anadolu498,00 TL
Genel OrtalamaKuzu Yağsız (Ortalama)562,20 TL

Türkiye'deki kırmızı et açığını kapatmak ve fiyat artışlarını engellemek amacıyla yürütülen canlı hayvan ithalatı süreci 2026 yılında da devam edecek. Bu yıl için planlanan toplam 500 bin baş besilik sığır ithalatında, büyük işletmelere 392 bin, küçük işletmelere ise 108 bin başlık kota ayrılmış durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

