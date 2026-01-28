Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı
Suriye'de Şam güçleri ile SDG'liler arasındaki çatışmalar devam ederken SDG'li olduğu iddia edilen bir kadının öldürülmesinin ardından saçının kesilip bunun da sosyal medyada paylaşılması gündem oldu.
Söz konusu videonun çokça paylaşılmasının ardından #kezi etiketi ile kadınların başlattığı ve sonradan DEM Partili kadın vekillerin, sanatçıların saçlarını örmesi bir akım haline geldi. Bu akıma Kocaeli Devlet Hastanesi'nden bir kadın hemşire de katıldı. Kadın hemşire sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından önce hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.
Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı
Birkaç gün içinde de İstanbul'da kardeşinin evinde olduğu sırada gözaltına alındı. Kadın hemşire yurt dışına çıkış yasağı şartı konularak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILAN KADIN HEMŞİREDEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA
Görevden alınan kadın hemşire serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından çok sert tonlu bir açıklama yaptı. Ters kelepçe ile akşam saatlerinde gözaltına alındığını kaydeden hemşire, daha sonra evinin de arandığını söyledi.
İfadesinde Diyarbakırlı Kürt olduğunu, Kürtçe bilmediğini ve Zazaca bildiğini ve kendisine yapılan muamelenin de bundan dolayı olduğunu beyan ettiğini aktaran hemşire, yaşadığı süreçte kendisi ile beraber olan herkese de teşekkür etti.
Hemşirenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Son günlerde sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden sırf saçımı ördüğüm için hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası üzerine adli ve idari soruşturma açıldı.
Adli soruşturma kapsamında ters kelepçeyle akşam saatlerinde gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. adliye sürecinde adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağıyla tutuksuz yargılanmama karar verildi.
İdari soruşturma kapsamında da 25.01.2026 tarihinden itibaren görevimden uzaklaştırıldım. bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın, paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür, hakaret eden herkes hakkında abim aynı zamanda avukatım vasıtasıyla cumhuriyet başsavcılığında suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum.
Oradan gelen maddi manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım. şimdi de aynı omurgasızlar ifademle alakalı asılsız gerçekdışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedirler.
Ben ifademde üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu saç örmenin TCK ve 657 devlet memurları kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi anadilimin Zazaca olduğunu ve bundan dolayı bu muameleyi gördüğümü beyan ettim.
Bu süre zarfında desteğini derinden hissettiğim, siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi kürt, türk, alevi diye ayrımcılık yapmadan yanımda olan gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkürü borç biliyorum. saçları aynı saç olmayıp bu süreçte benimle aynı acı ve aynı histe olan herkesi sevgiyle kucaklıyorum.