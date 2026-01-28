Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı

Suriye'de Şam güçleri ile SDG'liler arasındaki çatışmalar devam ederken SDG'li olduğu iddia edilen bir kadının öldürülmesinin ardından saçının kesilip bunun da sosyal medyada paylaşılması gündem oldu.

Söz konusu videonun çokça paylaşılmasının ardından #kezi etiketi ile kadınların başlattığı ve sonradan DEM Partili kadın vekillerin, sanatçıların saçlarını örmesi bir akım haline geldi. Bu akıma Kocaeli Devlet Hastanesi'nden bir kadın hemşire de katıldı. Kadın hemşire sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından önce hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.

Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı

Birkaç gün içinde de İstanbul'da kardeşinin evinde olduğu sırada gözaltına alındı. Kadın hemşire yurt dışına çıkış yasağı şartı konularak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILAN KADIN HEMŞİREDEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Görevden alınan kadın hemşire serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından çok sert tonlu bir açıklama yaptı. Ters kelepçe ile akşam saatlerinde gözaltına alındığını kaydeden hemşire, daha sonra evinin de arandığını söyledi.

İfadesinde Diyarbakırlı Kürt olduğunu, Kürtçe bilmediğini ve Zazaca bildiğini ve kendisine yapılan muamelenin de bundan dolayı olduğunu beyan ettiğini aktaran hemşire, yaşadığı süreçte kendisi ile beraber olan herkese de teşekkür etti.

Hemşirenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: