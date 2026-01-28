Eşini otomobilde ölü bulan kadının feryadı yürekleri dağladı

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Korkuteli'de motosiklet tamiriyle uğraşan Habip Topçu, satın aldığı yedek parçaları otomobiline yükledikten sonra sürücü koltuğuna geçti. Aracın motorundan sürekli gaza basılma sesi geldiğini fark eden çevre esnafı durumdan şüphelendi. Kapıyı açtıklarında Topçu'nun tepkisiz olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Topçu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

"BEN SANA DOKTORA GİT DEDİM"

Eşinin acı haberini alarak bölgeye gelen Özge Çevik Topçu, otomobilin camına kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Eşine "Ne olur kalk aşkım, şaka yapıyorsun. Ben sana doktora git demiştim" diyerek seslenen acılı kadını yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Habip Topçu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Topçu'nun, son günlerde yakınlarına vücudunda ağrılar hissettiğini söylediği öğrenildi.