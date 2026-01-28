Eşini otomobilde ölü bulan kadının feryadı yürekleri dağladı

Yayınlanma:
Antalya'da sabah saatlerinde 50 yaşındaki Habip Topçu, otomobilinin sürücü koltuğunda ölü bulundu. Eşinin ölüm haberini alarak olay yerine koşan Özge Çevik Topçu'nun, aracın camına vurarak feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Korkuteli'de motosiklet tamiriyle uğraşan Habip Topçu, satın aldığı yedek parçaları otomobiline yükledikten sonra sürücü koltuğuna geçti. Aracın motorundan sürekli gaza basılma sesi geldiğini fark eden çevre esnafı durumdan şüphelendi. Kapıyı açtıklarında Topçu'nun tepkisiz olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Topçu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

yurekleri-dagladi-3.jpg

"BEN SANA DOKTORA GİT DEDİM"

Eşinin acı haberini alarak bölgeye gelen Özge Çevik Topçu, otomobilin camına kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Eşine "Ne olur kalk aşkım, şaka yapıyorsun. Ben sana doktora git demiştim" diyerek seslenen acılı kadını yakınları güçlükle sakinleştirdi.

yurekleri-dagladi-2.jpg

Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektupSinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Habip Topçu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Topçu'nun, son günlerde yakınlarına vücudunda ağrılar hissettiğini söylediği öğrenildi.

yurekleri-dagladi-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Türkiye
Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken avukatına da hapis cezası
Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken avukatına da hapis cezası
Buzağı hırsızları kıskıvrak yakalandı!
Buzağı hırsızları kıskıvrak yakalandı!
Eski damadı kurşun yağdırmıştı! Gözyaşları içinde toprağa verildi
Eski damadı kurşun yağdırmıştı! Gözyaşları içinde toprağa verildi