Suriye'de yaşananlara tepki için saç örme akımına katılan hemşire gözaltına alındı

Suriye’de Şam hükümeti güçlerinin, SDG’li olduğu öne sürülen bir kadını öldürdükten sonra kestiği örgülü saçını 'geriye bu kaldı' diyerek vermesi ve görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine DEM Partili vekiller tarafından başlatılan saç örme akımı, sosyal medyada devam ediyor.

DEM’Lİ VEKİLLER VE KADIN SANATÇILAR DA KATILDI

Saç örme akımına DEM Partili Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş ve Ayşegül Doğan’ın yanı sıra oyuncular Belçin Bilgin ve Füsun Demirel de katıldı.

'Kezi' etiketiyle Dicle Üniversitesi’nden çok sayıda kadın öğrenci de saçlarını ördükleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İSVEÇ EĞİTİM BAKANI DA SAÇLARINI ÖRDÜ

DEM’li kadın vekillerin başlatmasının ardından sosyal medyada giderek büyüyen, aynı zamanda eleştirilerin de yöneltildiği saç örme akımına İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson da katıldı.

KOCAELİ’DE KADIN HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI

Akımın sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli’de bir devlet hastanesinde görev yapan kadın hemşire, saçlarını ördüğü videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun yayılmasının ardından gelen tepkiler üzerine Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadın hemşire, soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başım dik, alnım açık. Beni tanımamış olanlar, oluşturdukları algıya uyanlar takipten çıkabilir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan hemşirenin gözaltına alındığını duyurdu. Yeni Şafak muhabirinin aktardığına göre, kadın hemşire İ.A., İstanbul’da kardeşinin evinde gözaltına alındı ve işlemleri yapılmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü.

AKIMA KATILAN KADIN HEMŞİRELER HEDEF GÖSTERİLİYOR

Kocaeli’deki hemşire hakkında soruşturma başlatıldığının duyurulmasının ardından, başka kadın hemşireler de hastanelerde saçlarını ördükleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşımların ardından, saçlarını ören hemşireleri hedef alan ve haklarında işlem yapılmasını isteyen paylaşımlar da görüldü.

AKP’Lİ KADIN VEKİLDEN ŞARKILI YANIT

Akıma destek ve tepkiler sosyal medyada sürerken, AKP İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları da sosyal medya hesabından "Dağılsın Siyah Saçlarım" notuyla bir paylaşım yaptı.