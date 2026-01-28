Eski damadı kurşun yağdırmıştı! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ömer Halis Demir Bulvarı'nda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Ertan Bartan (53) isimli saldırgan, eski eşi Sevkan Koçak'ın annesi, babası ve kızı ile birlikte yaşadığı eve gitmiş ve tabancayla eski eşi Sevkan Koçak ile annesi Ülker Koçak'a (73) ateş etmişti. Daha sonra ise aynı silahla intihar etmişti. Saldırı sonucunda Ülker Koçak hayatını kaybederken Şevkin Koçak ise ağır yaralanmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ!

Ülker Koçak’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Koçak'ın cenazesi, memleketi Kalecik'in Elmapınar Mahallesi'ne getirildi.

Boşanan eşinin evini basıp kurşun yağdırdı! Kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Cemevinde düzenlenen cenazeye; eşi Hasan Koçak ve yakınlarının yanı sıra Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Özdemir ile çok sayıda vatandaş katılırken Koçak’ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

“GİDERKEN PUSUYA YATMIŞ”

Hasan Koçak, acı olaya ilişkin "Beklenmedik bir olaydı. Diyecek bir şeyimiz kalmadı. Kızım sabah dışarı çıkacaktı. Annesi o sırada yanındaydı. Giderken pusuya yatmış. Adinin birisi işte arkadan vurmuş ikisini de. Bana da iki el ateş etti ama kurşunlar isabet etmedi. Kızımın beyninde hala kurşun var, durumu ciddi. Daha önce aralarında yaşandıysa ayrıldıktan sonra da problemler olmuş" ifadelerini kullandı.



