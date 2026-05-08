Sahte savcı hakkında karar "Lütfen beni cezaevine geri göndermeyin”

İstanbul’da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyla tartışan ve hakaret ile tehdit suçlamalarıyla tutuklanan Y.S. hakkında görülen davada tahliye kararı verildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.S. ile taraf avukatları katıldı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

NTV ve CNN Türk'ün haberlerine göre; Sanık, duruşmadaki savunmasında yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Y.S., “Kendi kurduğum cümlelerin mağduru oldum. Polislerden ve herkesten özür diliyorum. Hiçbir şekilde tesettürlü insanlara olumsuz bir söylemde bulunmadım.” dedi.

Y.S. savunmasının devamında, “Yobaz kelimesini küfür olarak söylemedim. Müştekiden ve herkesten özür diliyorum. Tekrardan cezaevine dönmek istemiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sanığın duruşmada ayrıca, “Ben tüm savcılarımızdan ve polislerimizden özür dilerim. Kendi kurduğum cümlelerin mağduru oldum. Onun dışında hiçbir şey söylemedim. Tesettürlü insanlara laf etmedim. Beni lütfen cezaevine geri göndermeyin” dediği aktarıldı.

Müşteki avukatı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise olayda suç unsuru oluşmadığını savunarak tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme, ara kararında Y.S.’nin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Duruşma, olay anını kayda alan kişinin tanık sıfatıyla dinlenmesi için ertelendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlatmıştı. Görüntülerde, köpeğiyle toplu taşıma aracına binen bir kadının savcı olduğunu öne sürerek bir yolcuya "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" sözlerini söylediği iddia edilmişti.

Kadının bir gün önce de köpeğiyle İETT otobüsüne binmeye çalıştığı sırada yolcularla tartıştığı, bu kez kendisini savcı değil polis olarak tanıtıp “Polisim” diyerek tehditte bulunduğu ileri sürülmüştü.

Başsavcılık, Y.S. hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Y.S.’nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmiş, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince geçtiğimiz şubat ayında tutuklanmıştı.