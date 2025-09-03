Sahibine teslim edildikten 15 dakika sonra battı: Lüks yat 5 ayda inşa edilmişti

Sahibine teslim edildikten 15 dakika sonra battı: Lüks yat 5 ayda inşa edilmişti
Yayınlanma:
Zonguldak'ta yapımı tamamlanan gemi sahibine teslim edildikten 15 dakika sonra battı. Yatta bulunan mürettebat, kaptan ve yatın sahibiüzerek kıyıya çıktı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen lüks yat, sahibine teslim edilip, denize indirildikten 15 dakika sonra battı.

yapimi-tamamlanip-sahibine-teslim-edilen-894639-265733.jpg

Saat 14.30 sıralarında Ereğli ilçesi kıyılarında meydana gelen olayda, yapımı yaklaşık 5 ayda tamamlanan ve İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra yan yatıp batmaya başladı.

yapimi-tamamlanip-sahibine-teslim-edilen-894641-265733.jpg

200 METRE AÇIKTA SUYA GÖMÜLDÜ

Kıyıdan yaklaşık 200 metre kadar açılan yat burada suya gömüldü.

Yatın kaptanı, iki mürettebat ve yat sahibi kıyıya yüzerek çıktı.

yapimi-tamamlanip-sahibine-teslim-edilen-894644-265733.jpg

"MÜHENDİSLİK HATASI NEDENİYLE..."

Yatın mühendislik hatası nedeniyle battığı iddia edilirken o anlar kıyıda bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

