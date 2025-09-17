Sağlık Bakanı "Müjdeyi paylaşmak istiyorum'" diye duyurdu

Sağlık Bakanı "Müjdeyi paylaşmak istiyorum'" diye duyurdu
Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geri ödeme listesine 51’i yerli olmak üzere toplam 64 beşeri tıbbi ilacın eklendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geri ödeme listesinde yapılan güncelleme ile birlikte 51'i yerli üretim olan toplam 64 yeni beşeri tıbbi ilacın listeye eklendiğini açıkladı.

"64 YENİ ÜRÜN LİSTEYE DAHİL EDİLDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önemli bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

"Geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildi. 51'i yerli üretim olmak üzere toplam 64 yeni beşeri tıbbi ürün listeye dâhil edildi.

5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere, 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile 1'er adet antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi.

Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

