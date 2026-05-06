Sadece 5 kadın tek tek elleriyle yapıyor: Günde 30 kilo üretip Avrupa'ya satıyorlar

Sadece 5 kadın tek tek elleriyle yapıyor: Günde 30 kilo üretip Avrupa'ya satıyorlar
Yayınlanma:
Samsun'un Yakakent ilçesinde devlet desteğiyle kurulan ancak sekiz ay içinde kapanma noktasına gelen kadın kooperatifi, coğrafi işaretli Yakakent mantısı sayesinde yeniden ayağa kalktı. Kooperatif bugün Almanya, Fransa ve İngiltere'ye ürün gönderiyor.

Yakakent Kadın Kooperatifi, 2021 yılında kuruldu. Ancak kısa sürede zarar etmeye başlayan kooperatifin sekiz ay içinde kapatılması gündeme geldi. Devlet desteğiyle alınan makinelerin atıl kalacağını gören Nezahat Kıyma, riski göze alarak kooperatifin başına geçti.

Kıyma, kooperatifi devralmadan önce ev hanımıydı. Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta yaklaşık 50 kişiyle birlikte Yakakent mantısı yapmayı öğrendi. Kursa katılan kadınların bir bölümünü kooperatife üye yaparak üretime başladı.

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyorİlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor

GÜNDE 5 KİLOGRAMDAN YURT DIŞINA

İlk günlerde günde yalnızca 5-10 kilogram mantı üreten kooperatif, bugün günde en az 30 kilogram mantı çıkarıyor. Talebe göre bu miktar daha da artabiliyor. Yakakent mantısının yanı sıra erişte, tarhana, tirit, böreklik yufka ve dut pekmezi de üretim listesinde yer alıyor.

samsun-yakakent-mantisi-3.jpg

Kooperatif yönetiminde 13 kadın görev yapıyor, üretimde ise 5 kadın çalışıyor. Samsun'daki belediye tesislerine ve çeşitli noktalara düzenli teslimat yapılıyor. Ürünler artık Ankara, İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere'ye de ulaşıyor.

Kıyma süreci şöyle özetledi:

"Çok zor süreçlerden geçtik ama istediğimiz hedefe ulaştık. Güzel gidiyor, şu an halimizden memnunuz ve mutluyuz. Daha büyük hedeflerimiz var."

SOSYAL MEDYA VE ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Kooperatifin büyümesinde tanıtım çalışmaları belirleyici bir rol oynadı. Belediyenin desteğiyle sosyal medyada görünürlük kazanan Yakakent mantısı için ayrıca çalıştay da düzenlendi. Üniversite öğretim üyeleri, şefler ve gurmelerin katıldığı etkinlikte mantı beğeniyle karşılandı.

samsun-yakakent-mantisi-2.jpg

Kooperatifte çalışan Hatice Gürsoy ise başlangıçta bir arkadaşına destek olmak için geldiğini, zamanla işi benimsediğini söyledi.

"Zor günlerden geldik ama yılmadık. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz; ama en güzeli arkadaşlarla birlikte çalışmak."

HEDEF BÜYÜK MARKETLER VE RESTORAN

Kıyma'nın önümüzdeki dönem için planları netleşmiş durumda. Büyük marketlere ve sanal marketlere ürün vermek, bir restoran ya da işletme açarak daha fazla kadına istihdam sağlamak öncelikli hedefler arasında.

samsun-yakakent-mantisi.jpg

Samsun'un 15 coğrafi işaretli ürününden biri olan Yakakent mantısı, kendine özgü bükülme biçimi ve cevizle servis edilmesiyle diğer mantılardan ayrılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu, ürüne 2017 yılında Yakakent Belediyesi'nin başvurusuyla coğrafi işaret tescili verdi.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Emekliliğinde ormana döndü, çürük kütükleri sanata çevirdi
Emekliliğinde ormana döndü, çürük kütükleri sanata çevirdi
MHP'de kongre takvimi belli oldu!
MHP'de kongre takvimi belli oldu!
Sabiha Gökçen'de bir dönem resmen sona eriyor
Sabiha Gökçen'de bir dönem resmen sona eriyor