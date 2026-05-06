Yakakent Kadın Kooperatifi, 2021 yılında kuruldu. Ancak kısa sürede zarar etmeye başlayan kooperatifin sekiz ay içinde kapatılması gündeme geldi. Devlet desteğiyle alınan makinelerin atıl kalacağını gören Nezahat Kıyma, riski göze alarak kooperatifin başına geçti.

Kıyma, kooperatifi devralmadan önce ev hanımıydı. Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta yaklaşık 50 kişiyle birlikte Yakakent mantısı yapmayı öğrendi. Kursa katılan kadınların bir bölümünü kooperatife üye yaparak üretime başladı.

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor

GÜNDE 5 KİLOGRAMDAN YURT DIŞINA

İlk günlerde günde yalnızca 5-10 kilogram mantı üreten kooperatif, bugün günde en az 30 kilogram mantı çıkarıyor. Talebe göre bu miktar daha da artabiliyor. Yakakent mantısının yanı sıra erişte, tarhana, tirit, böreklik yufka ve dut pekmezi de üretim listesinde yer alıyor.

Kooperatif yönetiminde 13 kadın görev yapıyor, üretimde ise 5 kadın çalışıyor. Samsun'daki belediye tesislerine ve çeşitli noktalara düzenli teslimat yapılıyor. Ürünler artık Ankara, İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere'ye de ulaşıyor.

Kıyma süreci şöyle özetledi:

"Çok zor süreçlerden geçtik ama istediğimiz hedefe ulaştık. Güzel gidiyor, şu an halimizden memnunuz ve mutluyuz. Daha büyük hedeflerimiz var."

SOSYAL MEDYA VE ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Kooperatifin büyümesinde tanıtım çalışmaları belirleyici bir rol oynadı. Belediyenin desteğiyle sosyal medyada görünürlük kazanan Yakakent mantısı için ayrıca çalıştay da düzenlendi. Üniversite öğretim üyeleri, şefler ve gurmelerin katıldığı etkinlikte mantı beğeniyle karşılandı.

Kooperatifte çalışan Hatice Gürsoy ise başlangıçta bir arkadaşına destek olmak için geldiğini, zamanla işi benimsediğini söyledi.

"Zor günlerden geldik ama yılmadık. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz; ama en güzeli arkadaşlarla birlikte çalışmak."

HEDEF BÜYÜK MARKETLER VE RESTORAN

Kıyma'nın önümüzdeki dönem için planları netleşmiş durumda. Büyük marketlere ve sanal marketlere ürün vermek, bir restoran ya da işletme açarak daha fazla kadına istihdam sağlamak öncelikli hedefler arasında.

Samsun'un 15 coğrafi işaretli ürününden biri olan Yakakent mantısı, kendine özgü bükülme biçimi ve cevizle servis edilmesiyle diğer mantılardan ayrılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu, ürüne 2017 yılında Yakakent Belediyesi'nin başvurusuyla coğrafi işaret tescili verdi.

(AA)