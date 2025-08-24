Saadet Partisi'nden 'ittifaklara açığız' açıklaması

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Eskişehir İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmasına ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Belli ilkeler ve kurallar dahilinde tüm partilerle görüşmeye açık olduklarını ifade eden Atmaca, şunları söyledi:

“Bu, partilerin bir tercihi değil, sistemin getirdiği bir mecburiyet. Artık AK Parti bile Cumhurbaşkanlığı için ittifak yapmak zorunda kalıyor ki bu tarafta 6 tane parti vardı, diğer tarafta 7 ya da 8 tane parti vardı. Yani sistem partileri bir araya getiriyor. 50 artı 1’i bulmanın başka bir yolu yok. Her partinin de temel amacı iktidar olabilmek ya da icraat makamlarına gelebilmektir. 'Ben hiçbir ittifaka girmem, ben kendi başıma hareket ederim' dediğinizde bir partiden ziyade bir fikir örgütüne dönüşürsünüz. O yüzden biz bu tür oluşumlara her zaman açığız.

"CHP-AK PARTİ ÇEKİŞMESİ DIŞINDA ÜÇÜNCÜ BİR YOL ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ"

Ama tekrar hatırlatmak isterim ki, bizim bu tür oluşumlarda temel şartımız şudur; içinde bulunacağımız oluşumda söz hakkımızın olması gerekir. Şimdi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın temel farkı buydu. Cumhur İttifakı içindeki hiçbir bileşenin hükümet politikaları üzerinde hiçbir söz hakkı yoktu. Hala yoktur. Ama Millet İttifakı’nda bizim var oluş sebebimiz buydu. Herkesin eşit söz hakkı vardı ve alınacak tüm kararlarda da oy birliği şartı vardı. Yani atılacak her adımda bizim de etkimiz olacağı için biz onu kabul ettik. Benzer yaklaşımlarla benzer oluşumlara yine açığız. Zaten Yeni Yol Grubu bu maksatla kuruldu. Yeni Yol’da şu an 3 tane parti var. Ama ilerleyen süreçte bu sayıyı artırıp biz de bu CHP-AK Parti çekişmesi dışında üçüncü bir yol açma çabası içerisindeyiz. Bunu süreç ve zaman gösterecek.

"BİZİM HİÇBİR PARTİYLE BİR ARAYA GELMEMEK GİBİ BİR ÖN YARGIMIZ YOK"

Bizim hiçbir partiyle bir araya gelmemek gibi bir ön yargımız yoktur. Şartlar ilkeler ve kurallar uyarsa biz herkesle bu memleketin menfaatine olacak her alanda bir araya geliriz. CHP’nin adayları konusunda yorum yapmamız doğru değil. Mansur Yavaş Türkiye’de sevilen bir belediye başkanı, toplumsal bir karşılığı var. Aday olur mu, yapılır mı bu konularda çok yorum yapmak bizim haddimiz değil. Biz kendi adayımızla seçime girme konusunda çabamızı inşallah vermeye devam edeceğiz. Eğer üçüncü bir yol, alternatif oluşturabilirsek bu millete bu bizim için en büyük başarı olur.”