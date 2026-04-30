RTÜK'ten Halk TV'Ye ceza! CHP'li Enginyurt'un Bakan Tekin'e eleştirileri neden gösterildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye yine para cezası verdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, cezaları sosyal medya hesabından paylaştı. Taşcı, yaptığı açıklamada “RTÜK tarafından, Netflix’te yer alan “Trigger” adlı diziye, Prime Video’da yayınlanan “Gangs of Lagos (Lagos Çeteleri)” isimli filme ve HBO Max’ta yer alan “Altın Çocuk” adlı diziye “Şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” hükmü uyarınca yüzde 2 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi” ifadelerini kullandı.

AKP'den sosyal medya için "RTÜK" hazırlığı! Tek tek denetlenecekmiş

“Now’da yayınlanan “Yeraltı”; Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya” adlı diziye de “Şiddeti özendirici ve kanıksatıcı” oldukları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezasına karar verildi.” sözlerini sarf eden Taşcı, kararların oybirliğiyle alındığını ifade etti.

HALK TV’YE PARA CEZASI!

Halk TV’ye de idari para cezası uygulandığını ifade eden Taşcı, “Halk Tv’de yayınlanan Sinem Fıstıkoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı “Sansürsüz” isimli programda Cemal Enginyurt’un Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik eleştirilerde sınırı aştığı gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezasına karar verildi” açıklamasında bulundu.

Taşcı, sözlerinin devamında, “SZC’de sunuculuğunu İpek Özbey’in “Nokta Atışı” isimli programda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil’in sarf ettiği bazı sözlerin yasama organı üyeleri ve görevlerine yönelik küçük düşürücü olduğu, uyuşturucu operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamalarla devlet kurumlarını organize suç örgütlerini korumakla itham ettiği gerekçeleriyle, “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı” bulunarak yüzde 1 idari para cezasına hükmedildi.” ifadelerini kullanarak söz konusu 2 cezanın oy çokluğuyla alındığını belirtti.

Taşcı, açıklamasını “Şiddet içerikli yayınlarla ilgili RTÜK’ün kanal ayırmaksızın yasal yetkisi kapsamında mücadelesini sürdürmesi gençlerin geleceği ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir” ifadeleriyle noktaladı.