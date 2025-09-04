RTÜK'ten BirGün TV'ye jet hızında dayatma!

RTÜK, 1 Eylül'de YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan BirGün TV'ye lisans dayatması uyguladı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, "'Seç beğen lisansa zorla'da bu hafta... BirGün TV için lisans kararı alındı. 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, BirGün TV için erişim engeli isteyecek" dedi.

"SEÇ BEĞEN LİSANSA ZORLA'DA BU HAFTA..."

"RTÜK sosyal medyada "titiz" seçimler yapmaya devam ediyor." diyen Tuncay Keser RTÜK'ün basına uyguladığı dayatmayı şu ifadelerle duyurdu: