RTÜK'ten BirGün TV'ye jet hızında dayatma!

Yayınlanma:
RTÜK 1 Eylül'de yayın hayatına başlayan BirGün TV'ye lisans çıkarması için 72 saat süre tanıdı.

RTÜK, 1 Eylül'de YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan BirGün TV'ye lisans dayatması uyguladı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, "'Seç beğen lisansa zorla'da bu hafta... BirGün TV için lisans kararı alındı. 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, BirGün TV için erişim engeli isteyecek" dedi.

birgun-tvde-yeni-yayin-donemi-basladi-hafta-ici-her-gun-medyaterapi.jpg

"SEÇ BEĞEN LİSANSA ZORLA'DA BU HAFTA..."

"RTÜK sosyal medyada "titiz" seçimler yapmaya devam ediyor." diyen Tuncay Keser RTÜK'ün basına uyguladığı dayatmayı şu ifadelerle duyurdu:

  • "'Seç beğen lisansa zorla'da bu hafta... https://youtube.com/@birguntv için lisans kararı alındı. 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, BirGün TV için erişim engeli isteyecek. Binlerce YouTube yayıncısı içinden eleştirel yayınları ile öne çıkan BirGün TV'nin seçilerek isteğe bağlı yayın hizmeti (İnternet-İBYH) yayın lisansı almaya zorlanması; niyet ve tercihlerin gerekçesini ortaya koyuyor.
  • Lisans ücreti ve içerik denetimi yoluyla internet ortamındaki bağımsız gazeteciliğin, çok sesliliğin hedef tahtasına konduğu; eleştirinin, sorgulamanın olmadığı, tek sesli bir sosyal medya istendiği çok açık."

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

