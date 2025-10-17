Resul Emrah Şahan Silivri'de besteledi: Ünlü piyanist icra etti

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'yla beraber 19 Mart'ta gözaltına alınıp, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

Şahan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile Silivri'de yazdığı besteyi paylaştı.

Şahan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıyla konuşabildiğim tek şey; yazılar, mesajlar, mektuplar. İçimizdeki derin ses sözlerin çok ötesinde… Silivri’ye ilk girdiğim günden beri içimde dolanıp duran bir melodi var. Düşünürken, yazarken hep benimle. Yapabileceğim tek şey, notaları kağıda yazıp dışarıya, size göndermek. Bu notalar, arkadaşlarımın, dostlarımın desteğiyle çok yakında sesini bulup size ulaşacak. Elbette ulaşabildiğimiz her yerde, tüm duyarlı müzisyen dostlarımın, “Silivri No:9”un notalarına can vermesini çok isterim. Sesim şimdilik dolaşamıyor; bu müzik, benim yerime ülkemi dolaşsın…"

ÜNLÜ PİYANİST İCRA ETTİ

Piyanist Dengin Ceyhan, Şahan’ın Silivri’de besteleyerek yazdığı paylaşımını alıntılayarak yanıtladı.

Ceyhan'ın paylaşımı dinleyenlerin beğenisini topladı.