Resul Emrah Şahan Silivri'de besteledi: Ünlü piyanist icra etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde yaptığı besteyi, piyanist Dengin Ceyhan icra etti. Şahan'ın “Silivri No:9” adlı bestesi, dinleyenlerin beğenisini topladı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'yla beraber 19 Mart'ta gözaltına alınıp, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

Şahan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile Silivri'de yazdığı besteyi paylaştı.

resul-emre-sahan-beste.jpg

Şahan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıyla konuşabildiğim tek şey; yazılar, mesajlar, mektuplar. İçimizdeki derin ses sözlerin çok ötesinde… Silivri’ye ilk girdiğim günden beri içimde dolanıp duran bir melodi var. Düşünürken, yazarken hep benimle. Yapabileceğim tek şey, notaları kağıda yazıp dışarıya, size göndermek. Bu notalar, arkadaşlarımın, dostlarımın desteğiyle çok yakında sesini bulup size ulaşacak. Elbette ulaşabildiğimiz her yerde, tüm duyarlı müzisyen dostlarımın, “Silivri No:9”un notalarına can vermesini çok isterim. Sesim şimdilik dolaşamıyor; bu müzik, benim yerime ülkemi dolaşsın…"

resul-emre-sahan.png

ÜNLÜ PİYANİST İCRA ETTİ

Piyanist Dengin Ceyhan, Şahan’ın Silivri’de besteleyerek yazdığı paylaşımını alıntılayarak yanıtladı.

Ceyhan'ın paylaşımı dinleyenlerin beğenisini topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
3 erkek 1 kadını acımasızca yumruklamıştı: Mahkemeden indirim yağmuru
3 erkek 1 kadını acımasızca yumruklamıştı: Mahkemeden indirim yağmuru
CHP'li kadınlardan 'boş tencere' eylemi!
CHP'li kadınlardan 'boş tencere' eylemi!
Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!
Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!