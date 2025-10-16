Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile sağlığı merkezlerinde sigara bırakma polikliniği açılıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile sağlığı merkezlerinde sigara bırakma polikliniği açılıyor
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığının, tütün bağımlılığıyla mücadelede hizmet kalitesini artıracak düzenlemeleri içeren ‘Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) sigara bırakma poliklinikleri açılabilecek.

Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) "Sigara Bırakma Polikliniği" açılabilecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE YENİ DÖNEM

Yönetmelikteki en önemli düzenleme, sigara bırakma hizmetlerinin sunulabileceği birimlerin genişletilmesi oldu. Artık Sigara Bırakma Poliklinikleri, yalnızca hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde değil, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) de hizmet verebilecek. Bu düzenleme ile aile hekimleri, gerekli eğitimleri tamamlamalarının ardından kendi birimlerinde poliklinik hizmeti sunma yetkisine sahip olacak.

Bakanlıklarda "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kurulduBakanlıklarda "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu

MOBİL HİZMET VE EĞİTİM DESTEĞİ

Sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik olarak ‘mobil araçlar’ ve ‘yerinde geçici birimler’ devreye alınacak.

Yönetmelik değişikliğiyle, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinin çalışma usulleri ve iş akış şemaları da yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla güncelleme eğitimleri zorunlu hale getiriliyor. Böylece tüm sağlık çalışanlarına sürekli eğitim desteği verilerek, tedavide en güncel bilimsel yaklaşımlara uygun hizmet sunulması amaçlanıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Ankara’da oto tamirhanesinde yangın!
Ankara’da oto tamirhanesinde yangın!
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı