Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile sağlığı merkezlerinde sigara bırakma polikliniği açılıyor

Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) "Sigara Bırakma Polikliniği" açılabilecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE YENİ DÖNEM

Yönetmelikteki en önemli düzenleme, sigara bırakma hizmetlerinin sunulabileceği birimlerin genişletilmesi oldu. Artık Sigara Bırakma Poliklinikleri, yalnızca hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde değil, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) de hizmet verebilecek. Bu düzenleme ile aile hekimleri, gerekli eğitimleri tamamlamalarının ardından kendi birimlerinde poliklinik hizmeti sunma yetkisine sahip olacak.

Bakanlıklarda "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu

MOBİL HİZMET VE EĞİTİM DESTEĞİ

Sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik olarak ‘mobil araçlar’ ve ‘yerinde geçici birimler’ devreye alınacak.

Yönetmelik değişikliğiyle, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinin çalışma usulleri ve iş akış şemaları da yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla güncelleme eğitimleri zorunlu hale getiriliyor. Böylece tüm sağlık çalışanlarına sürekli eğitim desteği verilerek, tedavide en güncel bilimsel yaklaşımlara uygun hizmet sunulması amaçlanıyor.