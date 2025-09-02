Rayiç bedellerindeki fahiş artışa AKP'den geri adım

Türkiye'de ekonomi, vatandaşın yaşamını her geçen gün zorlaştırmaya devam ederken son olarak son olarak belirlenen rayiç bedellerin gayrimenkulde yüksek vergi yükü getirmesi gündeme oturmuştu.

Kamuoyunda oldukça tartışılan konuya AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'den açıklama geldi.

Tartışmalara neden olan arsa rayiç bedelleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde yurttaşın mağdur olmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Demir, tüm Türkiye’de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşa yansımalarını titizlikle incelediklerini belirtti.

Demir'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz.

2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz.

Tüm Türkiye’de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz.

Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."