Rayiç bedellerindeki fahiş artışa AKP'den geri adım

Rayiç bedellerindeki fahiş artışa AKP'den geri adım
Yayınlanma:
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, son günlerde kamuoyunun tepkisiyle karşılaşan arsa rayiç bedelleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Türkiye'de ekonomi, vatandaşın yaşamını her geçen gün zorlaştırmaya devam ederken son olarak son olarak belirlenen rayiç bedellerin gayrimenkulde yüksek vergi yükü getirmesi gündeme oturmuştu.

Kamuoyunda oldukça tartışılan konuya AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'den açıklama geldi.

Tartışmalara neden olan arsa rayiç bedelleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde yurttaşın mağdur olmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

"RAYİÇ BEDEL TESPİTİNİ, ARTIŞ ORANLARINI İNCELİYORUZ"

Demir, tüm Türkiye’de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşa yansımalarını titizlikle incelediklerini belirtti.

Demir'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz.

2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz.

Tüm Türkiye’de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz.

Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

rayic-bedel.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Depremzedeyi konteyner kentten çıkaracaklar: "Ben nereye gideyim?"
Depremzedeyi konteyner kentten çıkaracaklar: "Ben nereye gideyim?"
Şamil Tayyar Cem Küçük'ü canlı yayında haşladı: Mahkeme başkanı değilsin, kimse hakkında hüküm veremezsin
Şamil Tayyar Cem Küçük'ü canlı yayında haşladı: Mahkeme başkanı değilsin, kimse hakkında hüküm veremezsin