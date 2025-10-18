Radar tarlasına dönen otoyollarda yeni uygulama: Levhaları söktüler

Kara yollarında sürücülerin yoldan çok hızını kontrol etmesine neden olan bir düşüp bir artan hız limilerine düzenleme getirildi. Kafa karıştıran hız levhaları kaldırılarak hız sınırları tek tipleştirildi.

Bazı yollarda hız limitleri yeniden düzenlenirken sürücüler radara yakalanmamak için kadrana değil yola bakacak.

LEVHALARI SÖKTÜLER

Cumhurbaşkanlığının 15 Ağustos 2025 tarihli “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi” ile yollarda dikkat dağıtan hız levhaları kaldırılmaya başlandı. Can yakan radar cezalarını ödememek için yoldan çok hızını değiştirmeye odaklanan sürücüler tek tipleştirilen hız limitleri ile seyredecek.

Türkiye'den Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlıkları yeni uygulama için ortak çalışma yürütürken iki ayda yaklaşık 20 bin levhayı kaldırdı.

Karadeniz otoyolu başta olmak üzere yerleşim yeri olmayan bölgelerde hız düşüren ve bitişi belirsiz levhalar söküldü. Yüzlerce bölgede ise yeni hız limitleri belirlendi.

Türkiye’nin en yoğun güzergâhlarından biri olan Karadeniz Yolu’nda sürücüleri cezaya sürükleyen, hızı ani düşüren uyarı levhaları kaldırıldı. Büyük yerleşim yerlerinin dışında uygulanan hız sınırlarına da son verildi.

Artık sürücüler, hız sınırının nerede başladığı veya bittiği konusunda karışıklık yaşamadan, tek tip ve net işaretlerle yoluna devam ediyor. Gereksiz uyarılar ve radar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çakışan levhalar tamamen söküldü. Yolun farklı kesimlerinde hız sınırları yeniden düzenlendi.

​​​​​​​

RADAR TARLASINA DÖNEN OTOYOLLARDA YENİ UYGULAMA

Sürücülerin en çok tepki gösterdiği yerleşim yerlerinden biri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde de kapsamlı bir sadeleştirmeye gidildi. Sürücüleri âdeta tuzağa düşüren radar ve EDS kameraları kaldırıldı.

İstanbul-Tosya yönündeki hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren uyarı levhaları söküldü. Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezinde 82 km/sa. sınırı korunurken, Samsun yönü sınırı kaldırılarak yerleşim içi 70 km/sa. olarak sabitlendi.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde ise 82 km/sa. limiti korunurken, Atkaracalar’da aynı hız 110 km/saate çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.