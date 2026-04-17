PUBG'den okul saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı

PUBG Mobile Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

PUBG Mobile Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan ve can kayıplarına yol açan silahlı saldırılara ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

"ŞİDDETİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta birer gün arayla yaşanan olayların ardından yayımlanan mesajda, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. PUBG Mobile Türkiye, okulların çocuklar için "huzur ve korunmanın simgesi" olması gerektiğini hatırlatarak, bu kutsal alanlara yönelik şiddeti kabul etmediklerini belirtti.

Dehşeti İngilizce konuşarak başlatmış! Okul saldırısından son anda kurtulan çocuk anlattıDehşeti İngilizce konuşarak başlatmış! Okul saldırısından son anda kurtulan çocuk anlattı

POZİTİF DİJİTAL ORTAM VE SORUMLU OYUN VURGUSU

Oyun platformu, özellikle son günlerde dijital içeriklerin ve oyunların şiddetle ilişkilendirilerek tartışılmasına paralel olarak "sorumlu oyun" anlayışına dikkat çekti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulların; çocuklar ve gençler için güvenin, huzurun ve korunmanın simgesi olması gerektiğine inanıyor; bu alanlara yönelen şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

PUBG Mobil olarak oyuncularımızın güvenliğini ve sağlıklı, pozitif bir dijital ortamı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz"

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Türkiye
Yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Fail üniversite öğrencisi çıktı
Yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Fail üniversite öğrencisi çıktı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı
Ege'de 4,1'lik deprem!
Ege'de 4,1'lik deprem!