PUBG'den okul saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
PUBG Mobile Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan ve can kayıplarına yol açan silahlı saldırılara ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.
"ŞİDDETİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ"
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta birer gün arayla yaşanan olayların ardından yayımlanan mesajda, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. PUBG Mobile Türkiye, okulların çocuklar için "huzur ve korunmanın simgesi" olması gerektiğini hatırlatarak, bu kutsal alanlara yönelik şiddeti kabul etmediklerini belirtti.
POZİTİF DİJİTAL ORTAM VE SORUMLU OYUN VURGUSU
Oyun platformu, özellikle son günlerde dijital içeriklerin ve oyunların şiddetle ilişkilendirilerek tartışılmasına paralel olarak "sorumlu oyun" anlayışına dikkat çekti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulların; çocuklar ve gençler için güvenin, huzurun ve korunmanın simgesi olması gerektiğine inanıyor; bu alanlara yönelen şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
PUBG Mobil olarak oyuncularımızın güvenliğini ve sağlıklı, pozitif bir dijital ortamı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz"