Polisten kaçmak için saçını turuncuya boyatan yankesici yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul Fatih'te, bebek arabasıyla tramvaydan inen bir kişi de dahil olmak üzere farklı zamanlarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan bir şüpheli, yakalanmamak için saç rengini turuncuya boyatıp kıyafetlerini değiştirdi. Güven Timleri tarafından yürütülen yaklaşık 4,5 aylık ısrarlı bir takibin ardından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin karıştığı ilk olay, 10 Haziran Salı günü Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli, arkasından yaklaştığı bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bu olaydan 17 gün sonra aynı kişi, yine aynı yöntemle başka bir vatandaşın cep telefonunu çaldı. Yaklaşık 4 ay sonra tramvay bölgesinde tekrar ortaya çıkan şüpheli, bu kez de bebek arabasıyla tramvaydan inen bir kişinin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

istanbul-fatihte-farkli-zamanlarda-3-h-1002823-297556.jpg

YAKALANMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİ

Son olayın ardından çalışmalarını artıran Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yaklaşık 4 buçuk aylık teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, şüphelinin olaylardan sonra tanınmamak ve yakalanmamak için saç rengini ve kıyafetini sürekli değiştirdiğini tespit etti.

istanbul-fatihte-farkli-zamanlarda-3-h-1002827-297556.jpg

istanbul-fatihte-farkli-zamanlarda-3-h-1002828-297556.jpg

AYNI BÖLGEDE YENİDEN ORTAYA ÇIKINCA YAKALANDI

Şüphelinin aynı bölgede yeniden suça karışma ihtimalini değerlendiren ve bölgedeki denetimlerini sıklaştıran güven timleri, zanlıyı tespit ederek yakaladı. Gözaltına alındığında saçını turuncu renge boyattığı görülen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

istanbul-fatihte-farkli-zamanlarda-3-h-1002826-297556.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

