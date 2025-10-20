Polisten kaçış ölümle bitti

Polisten kaçış ölümle bitti
Yayınlanma:
Kağıthane'de, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edilen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Demirhan Kaya, park halindeki bir minibüse çarparak hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddenin başında uygulama yapan polis ekipleri, 35 AEC 809 plakalı motosikletin sürücüsü Demirhan Kaya'ya 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kaya, motosikletiyle hızla ilerleyerek sollama yapmak istediği sırada, yol kenarında duraklama yapan Tamer E. yönetimindeki 34 DIH 655 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaya, ağır şekilde yaralandı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

istanbul-kagithanede-polisin-dur-ih-971565-288508.jpg

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Kaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Demirhan Kaya, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

istanbul-kagithanede-polisin-dur-ih-971567-288508.jpg

istanbul-kagithanede-polisin-dur-ih-971571-288508.jpg

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaza anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak bir rapor tuttu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan motosiklet ve minibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Minibüs sürücüsü Tamer E. ise, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülerek gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

