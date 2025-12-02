Polisten kaçan alkollü sürücü makam aracına çarparak durabildi! Trafikten men edildi

Yayınlanma:
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı'nın aracına çarptı.

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 119 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü 28 yaşındaki Miraç Mustafa A., takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.

dur-ihtarina-uymadi-takip-sirasinda-e-1042724-309414.jpg

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA BAŞLADI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda şüphe üzerine Miraç Mustafa A.'nın kullandığı 68 FK 398 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü Miraç Mustafa A., ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alkollüyken polisten kaçan şoförden ilginç savunma: Odun toplamaya gidecektimAlkollüyken polisten kaçan şoförden ilginç savunma: Odun toplamaya gidecektim

MAKAM ARACINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Miraç Mustafa A., takip sırasında 68 AEP 841 plakalı İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.

Miraç Mustafa A.’nın yapılan alkol testinde 119 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Miraç Mustafa A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

