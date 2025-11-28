Alkollüyken polisten kaçan şoförden ilginç savunma: Odun toplamaya gidecektim

Yayınlanma:
Bursa İnegöl'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yapılan alkol testinde 0.80 promil alkollü çıktı. Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye toplam 41 bin 379 lira trafik cezası kesildi. Sürücü, “yarın odun toplamaya gidecektim mazot almaya çıktım” diyerek kendisine ceza yazılmamasını istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, 16 JLB 37 plakalı minibüsü durdurma ihtarına uymayan sürücüyü yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından yakaladı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 22 yaşındaki Batuhan A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"ODUN GETİRECEKTİM" DİYEREK AF İSTEDİ

Yakalandığında polislere "Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" diyerek ceza yazılmamasını talep eden sürücünün yapılan alkol testinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

DÖRT AYRI CEZA TOPLAM 41 BİN 379 LİRA

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9.267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.678 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 4.167 TL ve ters yönde seyretmekten 9.267 TL olmak üzere toplam 41.379 lira idari para cezası uygulandı. Araç çekiciyle otoparka kaldırılırken, sürücünün ifadesi alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

