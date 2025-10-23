Polisten kaçak silah operasyonu: Yüz binlerce liraya el konuldu

Mardin'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 12 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve 463 bin TL'ye el konuldu, bir şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı şebekesine dahil olduğu şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BİRÇOK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği, Çok sayıda silah parçası ve 463 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen paraya suçtan kaynaklandığı değerlendirmesiyle el konulduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

