Polisten kaçak silah operasyonu: Yüz binlerce liraya el konuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı şebekesine dahil olduğu şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hem silahlı saldırgan hem uyuşturucu taciri: Zanlının evinden çıkanlar şok etti

BİRÇOK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği, Çok sayıda silah parçası ve 463 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Evinde sahte içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan şüpheliye gözaltı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen paraya suçtan kaynaklandığı değerlendirmesiyle el konulduğu öğrenildi.