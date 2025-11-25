Polisin dur ihtarına uymadı takla attı: Araçtan her şey çıktı

Yayınlanma:
Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, takip sırasında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, kovalamaca sonrasında kaza yaptı.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün kaçması üzerine başlayan takip yaklaşık 4 kilometre sürdü.

ARAÇ TAKLA ATTI, YANMAYA BAŞLADI

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazadan sonra alev alan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde bulunan sürücü Furkan Y. ve bir yolcu yaralandı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından otomobilde yapılan aramada tüfek ve tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

