Polisin dur ihtarına uymadı takla attı: Araçtan her şey çıktı

Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, kovalamaca sonrasında kaza yaptı.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün kaçması üzerine başlayan takip yaklaşık 4 kilometre sürdü.

Bakan Yerlikaya yeni trafik kanunu teklifinin detaylarını paylaştı: Dur ihtarına uymayan yandı

ARAÇ TAKLA ATTI, YANMAYA BAŞLADI

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazadan sonra alev alan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde bulunan sürücü Furkan Y. ve bir yolcu yaralandı.

Hem ehliyetsiz hem plakasız! 'Dur' ihtarına uymadı: 14 yaşındaki çocuğa 48 bin lira ceza

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından otomobilde yapılan aramada tüfek ve tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.