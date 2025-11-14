Polis eşi tarafından öldürülen kadın ve çocukları defnedildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, polis memuru Muharrem Gıyar (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve Gıyar'ın (4) cenazeleri, memleketleri Çankırı'da gözyaşları arasında defnedildi.

Olay, önceki gün Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muharrem Gıyar, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Gıyar ile çocukları Meral Ebrar ve Merve Gıyar'ı beylik tabancasıyla vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne Fatma Gıyar ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru Muharrem Gıyar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZELER ÇANKIRI'DA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Fatma Gıyar ile kızları Meral Ebrar ve Merve Gıyar’ın cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri olan Çankırı'ya getirildi.

Anne ve iki çocuğu için bugün Cuma namazını müteakip Yapraklı ilçesine bağlı Ovacık köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek, ailenin yakınları ve çok sayıda köylü katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

