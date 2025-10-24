Polis ekipleri firarileri gizli bölmede yakaladı!
Hatay’da çeşitli suçlardan aranan H.A. ve M.C.T., polisin baskın yaptığı evde saklandıkları gizli bölmede yakalandı. 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Hatay’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.A. ile M.C.T. isimli firari şahısların saklandıkları adresi tespit etti.
GİZLİ BÖLMEYİ FARK ETTİLER!
Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, kapıya duvar örülerek gizli bölme oluşturulduğunu fark etti.
Bölmeyi kıran ekipler, 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!
Polis ekipleri, gizli bölmeyi kırarak şüphelileri yakaladı. H.A. ve M.C.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
