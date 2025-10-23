Edremit katili firariyken jandarma çevirmesinden geçmiş! Skandal ihmal 3 cana mal oldu

Türkiye'nin gündemine girdiği günden beri skandal ayrıntılarının çıkmaya devam ettiği Edremit katliamı sorumlusu Mustafa Emlik hakkında akıl almaz ihmal ortaya çıktı. 25 Haziran günü açık cezaevine nakline karar verilen Emlik'in Çanakkale'deki açık cezaevine 24 saat içerisinde kayıt yaptırması gerekiyordu. Edremit katili bu süre içerisinde kayıt yapmadı, 27 Haziran Cuma günü firari duruma düştü.

KONTROL NOKTASINDAN GEÇEBİLMİŞ! ARAMA KAYDI YOK...

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Edremit katili firari iken 30 Haziran tarihinde Edremit'ten Akçay'a yanında birisi ile giderken Fener Koyu civarında jandarma kontrol noktasını gördü.

Önce kaçmaya çalışan ikili daha sonra jandarma tarafından fark edildi. Gece saat 01.00 sularında jandarma tarafından kimlikleri soruldu. Emlik kendini jandarmaya üzerinde kimliği olmadığı için kod adı olan 'Demir Rıza' olarak tanıttı. Jandarma yüz tanıma sisteminden kontrol ettiğinde şahsın Mustafa Emlik olduğunu anladı. Ancak Emlik hakkında arama kaydı yoktu.

PARA CEZASI KESİLDİ GÖNDERİLDİ

3 gündür firari olan Emlik, yetkililer tarafından sisteme kayıt yapılmadı. Jandarma, Emlik ve yanındaki kişiye, "Kabahatler Kanunu" üzerinden işlem yaptı. "Kimliği bildirmeme" ve "gürültüye neden olma" kabahatlerinden 2 bin 812 lira ceza kesildi.

OLMASI GEREKENDEN 6 GÜN SONRA ARAMA KARARI ÇIKTI

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın firar dosyasına göre Emlik hakkındaki arama ve yakalama kararı 3 Temmuz tarihinde çıktı. Bu karar olması gerekenden tamı tamına 6 gün sonra verildi. Emlik bu karar çıkana kadar kontrol noktalarından geçecek kadar sorun yaşamadan sokaklarda gezebildi.