Pervin Buldan: CHP barışa sahip çıkmalı
Dem Parti'li Pervin Buldan, CHP'ye yönelik kayyumların ve operasyonların iktidarla birlikte başlattııkları barış sürecine zarar verdiğini belirterek "Ana muhalefet partisi sürece daha fazla sahip çıkmalı" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına ilişkin verdiği demeçte CHP'nin iktidar ile başlattıkları barış sürecine daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti.

CHP'ye yönelik kayyumlar ve operasyonların sürece zarar verdiğini belirten Buldan, "Şimdi tabii ki CHP’ye yapılan bu haksızlıkları, hukuksuzlukları asla kabul etmeyiz. Bir taraftan barış ve demokratikleşme ama diğer taraftan başka bir partinin belediyelerine kayyum atama, başka bir partiye operasyon… Bu, barışa vurulan bir darbedir." dedi.

"CHP BARIŞA SAHİP ÇIKMALI"

JIN TV'ye konuşan DEM Parti'li Pervin Buldan, CHP tabanının ve yönetiminin bu uygulamalara karşı güçlü bir tavır alması gerektiğini belirtirken şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi (sürece) daha fazla sahip çıkmalı. Çünkü bugün en fazla operasyon CHP’ye var. Kayyımlar var, il başkanlığına kayyum atandı. Ben operasyon yapılırken şurada olamam, burada olamam demek bu işi kurtarmıyor."

Öte yandan Buldan, süreç için atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

  • Çatışma çözümlerinde zaman kaybının çok kritik olduğunu,
  • Özgürlükler, entegrasyon ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik yasaların gündeme gelmesi gerektiğini,
  • Kayyum uygulamalarına engel olacak yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

