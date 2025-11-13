Pazarın ortasında park edilen otomobiller esnafı çileden çıkardı

Avcılar'ın Merkez Mahallesi’nde, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve çevresindeki sokaklarda her çarşamba günü kurulan semt pazarında, sabah saatlerinde tezgahlarını açmak için gelen bazı esnaflar, yerlerinde park halinde otomobillerle karşılaştı. Pazarın kurulacağını bilmeyen ya da unutan sürücüler tarafından bırakılan araçlar yüzünden tezgah kuramayan esnaf, durumu belediye zabıta ekiplerine bildirdi.

BİR SÜRÜCÜ EVİNDE UYANDIRILDI

Zabıta ekipleri, araç sahiplerine ulaşamayınca polisle iletişime geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, sahibine ulaşılamayan araçlardan biri olay yerine çağrılan bir çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Bir diğer aracın sürücüsünün adresini tespit eden zabıta ekipleri ise sürücünün evine giderek kendisini uyandırdı. Uykudan kaldırılan sürücü, pazara gelerek aracını bulunduğu yerden çekti.

Bu iki aracın kaldırılmasına rağmen Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki bir otomobilin sahibine uzun süre ulaşılamadı. Mağdur olan esnaf, aracın çevresine sığabildiği kadar tezgah açmak zorunda kaldı. Yaklaşık iki saat sonra olay yerine gelen üçüncü aracın sürücüsü de otomobilini alarak pazar yerinden ayrıldı.

"HAFTADA BİR GÜN DİKKAT EDİLMELİ"

Yaşanan bu durumun neredeyse her hafta tekrarlandığını belirten pazarcı esnafı, sürücülerin daha duyarlı olmasını istedi. Pazarcı Yusuf Danış, durumu tiye alarak, "Bir telefon bırakmak, pazar günü buraya park etmemek zor olmamalı. Bu hafta da otomobil piyangomuz var. İki bin liralık ürün alana otomobil çekilişimiz olacak" şeklinde espri yaptı.

Aracın çekiciyle götürülmesinin ardından tezgahını açabilen Ömer Biçer ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Sabahın köründe kalktık geldik, bize biraz saygı gösterilmesini bekliyoruz. Burası bizim ekmek pazarımız. Haftada bir gün dikkat edilmeli."

Esnaf Mefhar Karademir de sürücülerin biraz daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.