Paylaşımları dikkat çekmişti: İzzet Ulvi Yönter 'X' hesabını kapattı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabını kapattı. Yönter'in dünkü paylaşımı dikkat çekmişti.

MHP’de geçen hafta İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesinin ardından yeni kararlar da peş peşe geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının da feshedildiğini duyurdu.

YÖNTER’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Teşkilat fesihlerinin ardından istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımı da gündem olmuştu.

Yönter, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda “Allah bes baki heves” ifadelerini kullanmıştı.

Yönter ayrıca “Hırsla kalkan zararla oturur” sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı da yeniden paylaşmıştı.

X HESABINI KAPATTI

Son olarak Yönter’in sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

“@UlviYonter” kullanıcı adlı X hesabına girilmeye çalışıldığında “Böyle bir hesap yok” uyarısı alınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

