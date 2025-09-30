Patenle gelip döne döne dükkan kurşunlamıştı! Yakalandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 28 Eylül'de bir kişi, yüzünü kapatıp patenle bir iş yerinin önüne geldi.

Patenli şahıs, bodrum kattaki dikim atölyesine kurşunla ateş açtı.

KAYARAK UZAKLAŞTI

Patenle olduğu yerde dönüp dönüp ateş açan şahıs, kayarak olay yerinden uzaklaştı.

Patenli saldırgan yakalandı. İsminin M.N. olduğu öğrenilen şahıs, tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin iş yerine ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin daha sonra ateş edip uzaklaştığı yer aldı.

Sosyal medyada da şahsın, patenle iş yerini kurşunlayıp kaçması gündeme oturdu.