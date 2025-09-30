Patenle gelip döne döne dükkan kurşunlamıştı! Yakalandı

Yayınlanma:
Mersin'de bir kişi patenle gelip dikim atölyesi kurşunladı. Patenle olduğu yerde dönüp ateş açan şahıs, yakalandı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 28 Eylül'de bir kişi, yüzünü kapatıp patenle bir iş yerinin önüne geldi.

Patenli şahıs, bodrum kattaki dikim atölyesine kurşunla ateş açtı.

KAYARAK UZAKLAŞTI

Patenle olduğu yerde dönüp dönüp ateş açan şahıs, kayarak olay yerinden uzaklaştı.

mersin-is-yerine-ates-acip-patenle-kaya-938385-278641.jpg

Patenli saldırgan yakalandı. İsminin M.N. olduğu öğrenilen şahıs, tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin iş yerine ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

mersin-is-yerine-ates-acip-patenle-kaya-938386-278641.jpg

Görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin daha sonra ateş edip uzaklaştığı yer aldı.

Sosyal medyada da şahsın, patenle iş yerini kurşunlayıp kaçması gündeme oturdu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor