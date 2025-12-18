Pasaportlarına el konulan kadınların çaresizliği: Zorla fuhuş kabusu bitti

Mersin Emniyeti, yabancı uyruklu kadınları hedef alarak onları borçlandırıp pasaportlarına el koyan bir suç örgütüne karşı harekete geçti. Mersin ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yabancı uyruklu kadınların çaresizliklerinden faydalanarak onları fuhşa sürükleyen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün kadınları borçlandırma yöntemiyle baskı altına aldığı ve pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdığı tespit edildi.

yabanci-uyruklu-kadinlari-fuhsa-zorlayan-1068582-317076.jpg

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN "GEZİCİ GRUP" YÖNTEMİ

Polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, şebekenin polise yakalanmamak için izlediği strateji de gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerinin deşifre olmasını engellemek amacıyla kadınları 3 veya 4’er kişilik gruplar halinde organize ettiği belirlendi. Çetenin, bu grupları sürekli olarak Türkiye’ye giriş-çıkış yaptırarak "turist" izlenimi vermeye çalıştığı ve dolaşımı bu şekilde sağladığı saptandı.

yabanci-uyruklu-kadinlari-fuhsa-zorlayan-1068580-317076.jpg

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE ELE GEÇİRİLENLER

Suç örgütünü yönettiği iddia edilen şahısların kimlik ve adres bilgilerinin netleşmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Mersin merkezli yürütülen ve Bingöl’ü de kapsayan eş zamanlı baskınlarda, aranan şüphelilerden 3’ü Mersin’de, 1’i ise Bingöl’de saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda suç unsurları da ele geçirildi. Polis ekipleri; 1 adet tabanca, 1 şarjör, çok sayıda fişek ve suç iletişiminde kullanıldığı değerlendirilen 12 cep telefonuna el koydu. Ayrıca aramalarda, fuhuş faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 89 bin 900 TL nakit para da bulundu.

yabanci-uyruklu-kadinlari-fuhsa-zorlayan-1068581-317076.jpg

YARGI KARARI VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şebekenin elinden kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadın hakkında ise yasal prosedür işletildi. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi yetkililerine teslim edildi.

