Park kavgasında kadına şiddet uygulayan erkek gözaltına alındı

Yayınlanma:
Kocaeli'de araç park yeri kavgasında M.A. isimli bir erkek sürücü tartıştığı kadına fiziksel şiddette bulundu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ‘araç park yeri’ nedeniyle A.T. isimli kadın sürücü ile M.A. isimli bir erkek arasında tartışma çıktı.

Park yeri kavgası, saat 15.00 sıralarında Güney Mahallesi D-100 yan yolda meydan geldi. A.T. isimli kadın sürücü ile M.A. arasında çıkan tartışmada erkek sürücü M.A., A.T.’yi darbetti. Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülen A.T., buradaki tedavisi sonrası darp raporu alarak M.A.’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri M.A.’yı gözaltına aldı.

Kadına şiddet uygulayan M.A.'nın, Körfez ilçesinde yer alan Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliği’nde ifade işlemleri devam ediyor

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

