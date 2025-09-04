Park halindeki araçlar hırsızların hedefi oldu: Telefon, bilgisayar, tablet…

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde park halinde bulunan araçların camları kırıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kısa sürede 4 aracı hedef alarak tablet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, yangın tüpü ve çeşitli eşyaları çaldı. Sabah araçlarının başına gelen sahipleri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"ÇOK MAĞDURUM"

Hırsızlık mağdurlarından Emre Özkaynak, aracını güvenli olduğunu düşündüğü için bölgeye park ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Akşam aracımı buraya park ederek evime gittim. Güvenli olduğu için diğer araçlar da buraya park ediyor. Sabah işe gitmek için aracın başına geldiğimde, böyle bir durumla karşılaştım. Çok mağdur bir durumdayım. Aynı şekilde 4-5 araç daha bu şekilde yapılmış. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Telefonum, tabletim, bilgisayarım, çantam, birkaç değerli eşyam ve saatim çalındı"