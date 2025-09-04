Park halindeki araçlar hırsızların hedefi oldu: Telefon, bilgisayar, tablet…

Park halindeki araçlar hırsızların hedefi oldu: Telefon, bilgisayar, tablet…
Yayınlanma:
İstanbul Esenler'de park halindeki 4 aracın camları gece saatlerinde kırıldı, tablet, bilgisayar, cep telefonu ve diğer değerli eşyalar çalındı.

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde park halinde bulunan araçların camları kırıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kısa sürede 4 aracı hedef alarak tablet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, yangın tüpü ve çeşitli eşyaları çaldı. Sabah araçlarının başına gelen sahipleri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

istanbul-esenlerde-park-halindeki-4-ara-895641-266053.jpg

istanbul-esenlerde-park-halindeki-4-ara-895639-266053.jpg

"ÇOK MAĞDURUM"

Hırsızlık mağdurlarından Emre Özkaynak, aracını güvenli olduğunu düşündüğü için bölgeye park ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Akşam aracımı buraya park ederek evime gittim. Güvenli olduğu için diğer araçlar da buraya park ediyor. Sabah işe gitmek için aracın başına geldiğimde, böyle bir durumla karşılaştım. Çok mağdur bir durumdayım. Aynı şekilde 4-5 araç daha bu şekilde yapılmış. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Telefonum, tabletim, bilgisayarım, çantam, birkaç değerli eşyam ve saatim çalındı"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Depremde 70 kişi can vermişti! 10 kamu görevlisi yargılanacak
Depremde 70 kişi can vermişti! 10 kamu görevlisi yargılanacak
Mazot tabakasıyla kaplanan denizin faili belli oldu: Rekor ceza
Mazot tabakasıyla kaplanan denizin faili belli oldu: Rekor ceza